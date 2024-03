Anche Inzaghi sbaglia: con l’Atletico Madrid una scelta non va

Atletico Madrid-Inter ha visto Inzaghi fare una scelta inconsueta per la sua difesa, schierando de Vrij come titolare al posto di Acerbi. Una scelta che si è rivelata sbagliata.

SCELTA SOTTO ESAME – Inzaghi in questa stagione ha abituato bene i tifosi, con una capacità quasi magica di azzeccare ogni scelta. Il tecnico è stato praticamente sempre premiato dalla buona sorte nella sua alternanza dei giocatori. Fino alla sfida di ritorno con l’Atletico Madrid. Con una scelta in particolare sotto la lente di ingrandimento: quella di schierare de Vrij al centro della difesa.

NIENTE ACERBI – Il leader della difesa dell’Inter è Acerbi. Un giocatore voluto espressamente da Inzaghi, che sostanzialmente non ci rinuncia mai. Almeno fino alla sfida con l’Atletico Madrid. Per il ritorno degli ottavi il tecnico ha deciso di lasciare il suo numero quindici in panchina. Schierando al centro della difesa de Vrij. Una scelta dettata probabilmente dalle ultime ottime prestazioni dell’olandese, unite alla necessità di avere un cambio per la fascia sinistra, dove l’assenza di Carlos Augusto privava di un’alternativa sia Dimarco che Bastoni. Qualunque sia la motivazione, la scelta sul centrale si è rivelata sbagliata. Tanto da costare il gol decisivo.

CROLLO DELLA DIFESA – La difesa dell’Inter in generale con l’Atletico non ha funzionato. Ha sofferto tanto, troppo, per tutta la partita. Permettendo agli avversari di segnare due reti, e di avere molte altre occasioni. Impossibile quindi non attribuire colpe generali al riferimento del reparto. Cioè proprio a de Vrij. Che ha sofferto anche per la disastrosa prova di Pavard. Ma ci ha aggiunto del suo. Non solo non riuscendo a compensare le mancanze del compagno, aggiungendo pure errori individuali specifici. Tra cui la marcatura su Depay in occasione della rete decisiva. Facendo quindi finire sul banco degli imputati anche Inzaghi. Cioè la persona che ha preso la decisione di farlo giocare, cambiando le sue gerarchie abituali.