Ponciroli: «Champions League, Inter eliminata anche se ho una certezza»

Fabrizio Ponciroli ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi dopo l’eliminazione dalla Champions League a causa della sconfitta contro l’Atletico Madrid.

ELIMINAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come ho vissuto l’eliminazione dell’Inter? Ho sofferto molto per l’Inter, ha sprecato tantissimo. C’è stato un momento in cui l’Atletico era sbilanciatissimo e si poteva fare molto male agli spagnoli. L’Inter ha avuto le occasioni per chiudere la qualificazione sia all’andata che al ritorno, ma credo che alla fine la differenza è stata fatta dai cambi. Non ricordo un Depay così in palla da anni, ha fatto una partita incredibile da subentrato. I cambi di Inzaghi invece non hanno inciso, è strano perché di solito Inzaghi carica bene i suoi giocatori. Poi ai rigori contro Oblak che è un fenomeno sui rigori e può succedere tutto».

CHAMPIONS LEAGUE – Ponciroli ha spiegato. «Cosa ci manca per vincere la Champions? Non siamo ancora pronti per fare un grande cammino in Champions. Sono convinto che l’Inter abbia le carte in regola per fare bene, ma purtroppo è stata eliminata anche se ho la certezza che se avesse eliminato l’Atletico sarebbe potuta arrivare fino in fondo. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno perché abbiamo tre squadre in Europa League e la Fiorentina protagonista in Conference, mi aspetto che si possa far bene. E per far bene intendo portare a casa un trofeo».