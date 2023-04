Brozovic riprende le chiavi: sprazzi di passato in Juventus-Inter

In Juventus-Inter (1-1), Marcelo Brozovic guida il centrocampo nerazzurro ritornando ai ben noti livelli di qualità del passato. Il numero 77 è il faro del gioco di Simone Inzaghi.

RITORNO AL PASSATO – Marcelo Brozovic è di nuovo il metronomo del centrocampo dell’Inter, in primis nei fatti. Nonostante l’ottimo lavoro di Hakan Calhanoglu al suo posto, la cabina di regia appartiene al croato. Che tuttavia non sembrava riuscire a garantire di nuovo la qualità che lo ha reso uno dei migliori registi in Europa. Fino a Juventus-Inter di ieri sera, in cui il nastro del tempo sembra essersi riavvolto.

CENTRO DI SMISTAMENTO – Dalla mediana in su, per i piedi di Brozovic passa la maggior parte dei palloni. Saranno 106 a fine partita, con 93 passaggi riusciti e una precisione del 96% (i dati provengono dal report della Lega Serie A). Il numero 77 torna così a governare la manovra, ripulendo palloni e servendoli ai compagni per accompagnare la risalita del campo. In totale realizza 58 passaggi in avanti, il numero più alto tra i compagni. Tuttavia, il ritorno al passato del croato non è completo: in Juventus-Inter è solo il terzo nerazzurro per chilometri percorsi (11,698). Però c’è un’altra notizia positiva.

PRESENZA OFFENSIVA – Oltre a fungere da argine per l’undici dell’Inter, contro la Juventus Brozovic gioca spesso e volentieri a ridosso dell’area avversaria. Tanto che una delle occasioni più pulite per i nerazzurri arriva sul suo destro, nel corso del primo tempo. Il 77 tira ben 2 volte verso la porta bianconera, impensierendo Mattia Perin. Nel complesso, una prestazione incoraggiante per Brozovic (qui il suo voto), che fa ben sperare in vista del delicato finale di stagione nerazzurro.