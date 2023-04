Brozovic, si è spenta la luce? Confronto con Calhanoglu impietoso

Marcelo Brozovic sta vivendo una stagione negativa con l’Inter. E non solo per i problemi fisici che lo hanno assillato. Anche i dati dimostrano un rendimento negativo, specie in confronto ad Hakan Calhanoglu.

STAGIONE DIFFICILE – A oggi, la stagione 2022/23 è una delle peggiori di Marcelo Brozovic con l’Inter. Anche solo in termini meramente di presenza. Alla volta di aprile, il croato ha appena 22 partite all’attivo, di cui solo 14 da titolare. Giusto per capirci, l’ultima stagione chiusa con meno di 30 presenze fu la 2016/17, quella in cui l’addio a Milano sembra ormai cosa fatta. I problemi al polpaccio e alla coscia lo hanno tenuto a lungo lontano dal campo, obbligandolo a saltare ben 19 partite. Senza che questo influisse sui risultati dell’Inter, paradossalmente.

FUTURO VERDE – Fino allo scorso ottobre, non si poteva concepire l’Inter senza Brozovic. Nelle (poche) partite saltate nell’ultimo lustro, nessun compagno era stato in grado di sopperire all’eventuale assenza del croato. Nessuno aveva la sua visione in cabina di regia, né tanto meno la sua capacità polmonare, in grado di farlo risultare per diverse stagioni il giocatore con più chilometri in Serie A. Finché Simone Inzaghi non ha provato Hakan Calhanoglu al suo posto. Trovando così nuova linfa per la mediana dell’Inter. E per la carriera del numero 20 turco. Che ha sostituito alla grande Brozovic, e lo dicono anche i dati.

CONFRONTO IMPIETOSO – Chiariamolo subito: le fortune dell’Inter non dipendono in modo diretto da Brozovic né da Calhanoglu. Tuttavia, sono loro i motori principali della squadra. E tanto del gioco nerazzurro passa per i loro piedi. Ebbene, il rendimento dell’Inter è diametralmente opposto in questa stagione, a seconda del titolare in cabina regia. Con il turco a guidare i compagni, sono arrivate 16 vittorie e appena 5 sconfitte in 25 partite totali. Il numero 77 è partito titolare al suo posto appena 14 volte. Raccogliendo 6 vittorie e addirittura 8 sconfitte. Numeri che non possono essere messi in diretta correlazione con i due giocatori. Ma che aggiungono un alone di negatività alla deludente nona stagione di Brozovic con l’Inter.