Brozovic, per l’Inter c’è il rischio di uno Skriniar bis? Il motivo

Marcelo Brozovic non ha ancora accettato l’offerta dell’Al-Nassr, alzando addirittura le sue pretese d’ingaggio. L’Inter rischia di trovarsi in una situazione simile a quella vissuta con Milan Skriniar lo scorso anno, il motivo.

SIMILI – Per due anni l’Inter rischia di perdere le sue prime alternative ai big verso la via della cessione. Nella scorsa estate Milan Skriniar è stato vicino al PSG, ma i nerazzurri hanno rifiutato le offerte francesi e non hanno chiuso per Bremer, finito poi alla Juventus lasciando il club meneghino senza altre possibilità. La dirigenza ha dovuto fare così di necessità virtù, togliendo lo slovacco dal mercato e ricominciando a trattare per il rinnovo, che durante la partita di gennaio con l’Empoli è stato ufficialmente negato dall’agente. In quest’estate Marcelo Brozovic è tra i possibili partenti, infatti l’Inter ha già accettato la proposta dell’Al-Nassr.

Inter, che rischio!

PERICOLO – I tempi per la cessione di Brozovic si stanno allungando, il giocatore ora chiede 30 milioni di euro di stipendio all’Al-Nassr. L’accordo tra l’Inter e il club arabo c’è sulla base di 23 milioni, ma senza il consenso del croato l’affare non si concretizzerà. Questo potrebbe generare conseguenze non indifferenti nella trattativa per Davide Frattesi. La settimana corrente doveva essere quella decisiva per la definizione dell’acquisto del centrocampista del Sassuolo, ma senza i soldi di Brozovic l’Inter non può muoversi. La situazione è la medesima della scorsa estate, senza ricavi dalle cessioni Piero Ausilio e la società non possono concludere entrate come Bremer o lo stesso Frattesi. La Juventus ha approfittato poco meno di 12 mesi fa e preso il difensore brasiliano, ora c’è realmente il pericolo che qualcuno rientri prepotentemente nella corsa per il calciatore di 23 anni neroverde? Tiago Pinto e la Roma hanno incontrato oggi Giovanni Carnevali, Milan e Juventus sembrano ormai defilate.