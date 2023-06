Onana, l’interessamento del Manchester United c’è. Offerte ancora no

André Onana dopo appena un anno con la maglia dell’Inter potrebbe lasciare l’Inter. Su Twitter Fabrizio Biasin ha confermato l’interesse del Manchester United per il portiere nerazzurro.

INTERESSE – Sarebbe un vero peccato, ma la cessione di André Onana è una possibilità concreta per l’Inter. Fabrizio Biasin ha confermato su Twitter l’interessamento reale del Manchester United per il portiere nerazzurro, che alla cifra di 60 milioni potrebbe veramente già lasciare Milano dopo appena un anno. I Red Devils hanno bisogno di un estremo difensore, l’allenatore Ten Hag non ritiene affidabile David De Gea e spinge per il giocatore che ha già avuto all’Ajax in passato. Al momento non ci sono stati approcci, né tantomeno offerte dal club inglese per l’Inter.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin