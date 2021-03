Bologna-Inter, con de Vrij e D’Ambrosio ancora out toccherà a Ranocchia

Bologna-Inter è in programma sabato alle 20:45. Potrebbero non essere della sfida Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio, ancora positivi al Coronavirus. Al centro della difesa potrebbe esserci Ranocchia

CHANCE – Bologna-Inter si avvicina e Antonio Conte deve far fronte a due pesanti assenze: Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio, infatti, sono ancora positivi al Coronavirus e non sono a disposizione per la sfida di sabato contro i felsinei. Al centro della difesa, quindi, potrebbe agire Andrea Ranocchia. Il difensore, ormai bandiera dell’Inter, quest’anno ha raccolto appena 4 presenze: l’ultima, i 90′ in campo contro il Benevento il 30 gennaio. Nonostante le poche occasioni, però, il centrale azzurro è sempre riuscito a farsi trovare pronto.

ALTERNATIVA – Conte sa benissimo di poter contare su Ranocchia. Il difensore ha ben compreso il suo ruolo all’interno della rosa dell’Inter e non fa mai mancare il suo supporto: mai una parola fuori posto e, soprattutto, quando è chiamato in causa, risponde sempre presente. È facile supporre, quindi, che ci sarà lui al centro della difesa nella sfida di sabato contro il Bologna. Un’alternativa, potrebbe essere quella dello spostamento di Bastoni al centro, con Kolarov ad agire come centrale di sinistra.