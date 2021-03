Inter, allenamento nel pomeriggio. Rientrano 5 nazionali: il programma

L’Inter continua il lavoro di preparazione verso la sfida al Bologna. Quest’oggi rientreranno 5 nazionali ad Appiano Gentile. Le ultime da “Sky Sport”

RIENTRO – L’Inter si prepara a riprendere il cammino in campionato. La pausa per le Nazionali sta per volgere al termine e Conte, da oggi, recupererà alcune pedine fondamentali. Nel pomeriggio, infatti, ad Appiano Gentile arriveranno Hakimi, Skriniar , Perisic, Brozovic e Lukaku. I calciatori, reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, effettueranno un tampone e faranno un lavoro personalizzato sul campo. Domani, in caso di negatività, si aggregheranno al gruppo. Lo riporta Matteo Barzaghi per “Sky Sport”