Bennacer come Muntari: Pioli gioca il derby Torti-Favori dopo Inter-Milan (3-0)

Bennacer protagonista di un decennio calcistico in Italia? Sì può. Dopo Inter-Milan di Coppa Italia si può, eccome. L’ultimo Derby di Milano è solo la scusa per far scatenare l’inferno delle polemiche arbitrali in questo finale di stagione della Serie A. Un alibi gratuito che ha in Muntari uno storico predecessore rossonero, ma in quel caso (almeno) motivato. E Pioli gioca in anticipo il suo rumorosissimo jolly del weekend di Serie A sull’asse Roma-Milano

POLEMICHE ARBITRALI – «Chi vince, festeggia. Chi perde, spiega». Dicono. «Chi segna un gol regolare, esulta. Chi si vede annullare un gol irregolare, impazzisce». Aggiungiamo. Gli strascichi dell’ultimo Derby di Milano, come prevedibile, vanno avanti senza tregua. Come se il gol – irregolare – giustamente annullato a Ismael Bennacer fosse realmente la goccia che fa traboccare il vaso dei complottismi. O meglio, dei piagnistei. E le ultime dichiarazioni di Stefano Pioli (vedi articolo) si commentano da sé. L’ex tecnico nerazzurro non ha ancora finito di spiegare il 3-0 di Inter-Milan (vedi analisi tattica) che punta già oltre. Andando, forse, anche oltre il consentito per un tecnico di tale livello che allena tutt’oggi una delle squadre più importanti d’Italia, d’Europa e del Mondo.

DA MUNTARI A BENNACER – Se è vero che «nella tua domanda c’è la mia risposta» e nella domanda si parla di “torti” e “favori“, bisogna spiegare un po’ meglio certe affermazioni. Pericolose per la credibilità del calcio italiano, più che altro. Il non-gol di Bennacer contro l’Inter, che tra l’altro riguarda solo la Coppa Italia e non la Serie A, è destinato a diventare un motivetto come il non-gol di Sulley Muntari contro la Juventus (quello sì ingiustamente non assegnato!) a distanza di dieci anni. In casa Milan, per giustificare il rallentamento nella corsa Scudetto, pare sia ripresa la conta dei “torti”, da un lato dei Navigli. E dei “favori”, dall’altro. Ma il risultato dello speciale derby Torti-Favori dovrà essere spiegato un po’ meglio del 3-0 di Inter-Milan da parte dell’allenatore rossoner(azzurr)o. Più che il non-gol di Bennacer, sembra un autogol di Pioli.