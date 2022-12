Bastoni, dalle amichevoli ottimi segnali! Inter-Napoli già nel mirino

Bastoni ha fornito delle ottime prestazioni, in amichevole, contro Gzira United e Salisburgo. Il difensore è apparso come uno dei più pronti dal punto di vista fisico. Inter-Napoli è già nel mirino

PRONTO – Alessandro Bastoni, nelle prime due amichevoli giocate dall’Inter nel corso della sosta, si è mostratoi in ottima forma. Il difensore, dopo un inizio di stagione difficile, ha terminato la prima parte di stagione in crescendo, complice la forma fisica ritrovata. Una forma che, Inzaghi, ha riscontrato anche nelle sfide contro Gzira United e Salisburgo dove il difensore classe 99′ è apparso come uno dei più in forma. L’obiettivo di Bastoni e compagni è quello di arrivare nella migliore condizione psicofisica alla sfida da dentro o fuori contro il Napoli, in programma il 4 gennaio. Un match da cui passa una buona fetta di stagione dei nerazzurri. Una stagione che può svoltare anche all’apporto del difensore, un’arma importante sia in fase difensiva che in proiezione offensiva.