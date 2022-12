FOTO – Inter ad Appiano Gentile, Lukaku in gruppo e quanti sorrisi in campo!

L’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi. Presente anche Romelu Lukaku in gruppo. Partitella e tanti sorrisi in campo.

IN GRUPPO – Allenamento pomeridiano ad Appiano Gentile con tutti i giocatori presenti in gruppo compreso Romelu Lukaku. Solo Danilo D’Ambrosio e Joaquin Correa hanno svolto un lavoro differenziato in campo. Di seguito le immagini dell’allenamento svolto quest’oggi caratterizzato da tanti sorrisi.

L'allenamento dei nostri Nerazzurri 💪⚫🔵 — Inter (@Inter) December 12, 2022

Fonte: Twitter [Inter]