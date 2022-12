Barella super per l’Inter nella prima parte di stagione. Ripetersi nel 2023

Nicolò Barella ha disputato una prima parte di stagione di altissimo livello. Per il centrocampista dell’Inter sarà fondamentale ripetersi anche nel 2023

RIPETERSI – Nicolò Barella è stato certamente una delle note più liete della prima parte di stagione dell’Inter. Il centrocampista, a parte qualche passaggio a vuoto ad inizio stagione, ha dato un contributo fondamentale alla squadra, sia in termini di cosa che in termini di gol e assist: 5 gol e 6 assist in Serie A ed 1 gol, pesantissimo, in Champions League al Camp Nou. Numeri che certificano lo status di top player raggiunto dal centrocampista ex Cagliari, in costante crescita dal suo arrivo a Milano. Adesso però dovrà confermare quanto fatto vedere di positivo nella prima parte di stagione: le chance di rimonta dell’Inter passano anche da un Barella formato top player nel 2023.