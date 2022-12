Inter, si vota il gol più bello di novembre: Dzeko e altri quattro candidati

Tornano le votazioni per la scelta del miglior gol realizzato a novembre da Prima squadra dell’Inter, Prima squadra Inter Women e Primavera. Presente Edin Dzeko con due gol diversi e altri quattro candidati.

GOAL OF THE MONTH – “Il momento tanto atteso è arrivato: i tifosi nerazzurri possono tornare a votare per il LEOVEGAS.NEWS GOAL OF THE MONTH. Come ogni mese abbiamo raccolto le reti più belle segnate dalle squadre nerazzurre. Protagonisti Edin Dzeko con i suoi gol contro Bologna e Atalanta, Federico Dimarco e la sua magia contro il Bologna, il delizioso pallonetto di Gloria Marinelli contro il Cesena, lo slalom di Francesco Pio Esposito contro l’Udinese e il gran sinistro di Tabitha Chawinga contro il Parma”.

Fonte: Inter.it