Bastoni ancora titolare con l’Italia: Conte storce il naso?

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni Italia

Bastoni partirà titolare in Bosnia Erzegovina-Italia (stasera alle 20.45). Per il difensore dell’Inter si tratta della terza presenza di fila dal 1′ con gli Azzurri. Una scelta che non entusiasma il suo allenatore Antonio Conte: ecco i motivi.

ORGOGLIO – Alessandro Bastoni esordisce con la Nazionale dell’Italia lo scorso mercoledì 11 novembre; Alberico Evani (commissario tecnico in pectore vista l’assenza di Roberto Mancini) lo schiera centrale di sinistra nella linea a quattro che affronta l’Estonia. Un esordio senza macchia per il difensore dell’Inter, che non viene mai impensierito dagli estoni. Poi contro la Polonia, domenica sera, va ancora meglio, grazie ad una maiuscola prova contro Robert Lewandowski. E stasera, sette giorni esatti dopo l’esordio, Bastoni disputerà la sua terza gara consecutiva in azzurro. E sarà la terza presenza di fila dal 1′ per il numero 95 nerazzurro: una chiara dimostrazione della sua considerazione nell’ambiente della Nazionale maggiore.

CONTE – Una scelta che consolida la forte investitura di Bastoni tra i difensori del futuro azzurro più prossimo, ma che entusiasma poco Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro avrebbe infatti preferito un coinvolgimento minore del suo difensore in questa sosta delle nazionali, considerando il prossimo tour de force dell’Inter. Nei prossimi trentadue giorni, da domenica fino al 23 dicembre, i nerazzurri disputeranno la bellezza di dieci partite, una ogni tre giorni. Saranno sette partite di campionato, più tre di Champions League, con la conclusione del girone di andata. E inoltre, a tutto ciò si aggiunge anche la positività di Aleksandar Kolarov al Covid-19. Ora infatti Bastoni sarà chiamato agli straordinari per alcune settimane, non avendo Conte nessuna alternativa a lui sul centrosinistra della difesa a tre.