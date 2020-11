Inter-Torino, un Nazionale da verificare. Sensi, la palla passa a Conte – Sky

Inter-Torino è la sfida in programma domenica alle ore 15.00, valida per l’ottava giornata di Serie A. Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Campo Aperto”, su “Sky Sport 24” – fa il punto in casa nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni

VERSO IL CAMPIONATO – Inter-Torino è la sfida in programma domenica a San Siro alle ore 15.00. Antonio Conte oggi ha ritrovato i primi Nazionali e può tornare a sperare in Stefano Sensi: «Parliamo della giornata dell’Inter perché oggi sono rientrati Achraf Hakimi e Ivan Perisic, per cui i Nazionali iniziano a fare ritorno a Milano. Domani sarà la volta della stragrande maggioranza. Stasera Conte seguirà con particolare attenzione la sfida tra Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Alexis Sanchez ha giocato 90 minuti con il Cile e andrà verificato come sta. Sensi è guarito dal punto di vista medico, sta ricominciando a trovare la forma e quando Conte lo riterrà opportuno lo potrà schierare. Il peggio sembra ormai alle spalle».