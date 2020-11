Brescia-Inter Women, Coppa Italia Femminile: nerazzurre avanti al 45′

Julie Debever

È appena terminato il primo tempo di Brescia-Inter Women, sfida valida per la seconda giornata della Coppa Italia Femminile. Di seguito il risultato parziale del match, che vede le nerazzurre avanti

PRIMA FRAZIONE DI GIOCO – Il primo tempo di Brescia-Inter Women, debutto nerazzurro in Coppa Italia Femminile, è terminato sul risultato di 0-2. A portare in vantaggio le nerazzurre è stata Debever al 30′ con un colpo di testa. Al 38′ arriva anche il raddoppio dell’Inter Women con Møller che sfrutta al massimo una palla messa dentro da Brustia. L’intervallo si chiude dunque con le nerazzurre in vantaggio.