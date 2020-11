Bosnia Erzegovina-Italia, le formazioni ufficiali: Barella e Bastoni dal 1′

Nicolò Barella Italia

Alle 20.45 andrà in scena Bosnia Erzegovina-Italia, ultima partita della Lega A di UEFA Nations League. Gli azzurri chiamati a vincere per qualificarsi alle Final Four. Nicolò Barella e Alessandro Bastoni in campo dal primo minuto.

SCELTE – Manca sempre meno al calcio d’inizio di Bosnia Erzegovina-Italia, in programma a Sarajevo alle 20.45. Nell’ultima sfida di Nations League, che potrebbe portare gli azzurri alle Final Four, Evani – sostituto CT di Roberto Mancini ancora positivo al Coronavirus – lancia ancora dal primo minuto i due giovani dell’Inter: Alessandro Bastoni in difesa, al fianco di Acerbi, e Nicolò Barella a centrocampo con Jorginho e Locatelli.