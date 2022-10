Barella, secondo tempo da leader in Barcellona-Inter: prova di maturità

Nicolò Barella ha sfoderato un’ottima prestazione in Barcellona-Inter. Il centrocampista è salito in cattedra soprattutto nel secondo tempo dove, oltre al gol, ha lottato su ogni pallone

LEADER – Nicolò Barella è stato uno dei protagonisti di Barcellona-Inter. Il numero 23 nerazzurro, dopo un inizio stentato, è salito in cattedra con una prestazione in crescendo. Il picco prestazionale è arrivato nel secondo tempo dove, l’ex Cagliari, ha di fatto dominato in mezzo al campo: una prestazione totale, sia in fase di non possesso che in proiezione offensiva. In diverse circostanze infatti Barella ha sia propiziato il recupero di palla che lanciato il contropiede dell’Inter, con serpentine in mezzo alle gambe dei giocatori del Barcellona con una costanza che non mostrava da diverso tempo. Prestazione impreziosita dal gol del momentaneo 1-1 con un inserimento senza palla semplicemente perfetto.

RIPARTIRE – Per Barella può trattarsi della definitiva prova di maturità, almeno per quello che riguarda il prosieguo di questa stagione. Il centrocampista dovrà tenere un livello simile a questo mostrato al Camp Nou già a cominciare dalla sfida contro la Salernitana in programma domenica. L’Inter non può permettersi altri passi falsi in Serie A. Per farlo avrà bisogno del Barella visto contro il Barcellona.