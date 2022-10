Asllani, errore grave ma comprensibile: Inzaghi crede nell’albanese

Kristjan Asllani probabilmente non ha preso sonno questa notte. Sia per l’emozione dell’esordio al Camp Nou, ma soprattutto per l’errore sottoporta che non ha permesso all’Inter di rientrare in Italia con i 3 punti

ERRORE DA NON DIMENTICARE – Kristjan Asllani si ricorderà per sempre della partita di ieri sera al Camp Nou. In primis perché l’Inter ha compiuto un’impresa straordinaria, andando a pareggiare in un campo da sempre ostico e avvicinandosi a grandi passi alla qualificazione agli ottavi di finale. Però, il giovane albanese stanotte non avrà chiuso occhio per la grande occasione di portare in vantaggio i nerazzurri al 94′. Lautaro Martinez recupera palla sulla trequarti blaugrana, avanza e poi serve Asllani da solo in area. Il numero 14 controlla la sfera e poi calcia dal limite dell’area piccola, ma Ter Stegen gli nega la gioia del gol. Oltre all’albanese, a disperarsi è anche Henrikh Mkhitaryan, che si trovava alla sinistra di Asllani completamente da solo, pronto a ricevere il pallone dal 14 per depositarlo in porta. Al fischio finale tutti felici, tranne Asllani, che non si dà pace per l’errore che avrebbe potuto regalare la vittoria all’Inter. D’ambrosio si avvicina e lo coccola, dimostrando il suo appoggio al compagno e confermando l’unione presente nel gruppo nerazzurro. Un errore così, se fatto pesare, può pregiudicare la carriera di un giovane talento. L’esperto Danilo lo sa e fa di tutto per non far sentire in difetto il classe 2002.

Asllani, possibile chance in Inter-Salernitana

LA SALERNITANA PER IL RISCATTO – Simone Inzaghi in conferenza stampa ha difeso Asllani. C’è la possibilità che il tecnico piacentino possa dargli una chance dal 1′ domenica contro la Salernitana. Così, il baby regista potrebbe riprendere fiducia e dimostrare che l’errore di ieri sera è servito per crescere. Sbagliando si impara è il detto. Ieri Asllani ha sbagliato, ma ha imparato. E per il futuro questa non può che essere un’ottima notizia.