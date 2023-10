Bare, dove sei? L’Inter ti cerca! Sembra estate, sì, ma siamo a ottobre

Barella sta deludendo in questo avvio di stagione. L’Inter ha bisogno del suo centrocampista di caratura mondiale in mezzo al campo

ANCORA IN VACANZA − Bare, dove sei? No, non è Marcelo Brozovic a chiamare l’amico Nicolò Barella, ma è Inzaghi e tutta l’Inter a chiedersi dove sia finito il centrocampista sardo. Le vacanze sono finite da un pezzo, ma Barella è ancora in aeroporto a cercare la sua valigia. Qualcuno lo avvisi: c’è ancora caldo, sembra estate, ma in realtà siamo ad ottobre e lui naviga senza meta in mezzo al campo. I numeri sono chiarissimi: dieci partite giocate tra campionato e Champions League, zero gol e solo un assist messo a referto. Bare, dove sei?

NUMERI CHIARI − Dov’è il miglior centrocampista italiano, la mezzala box to box inserita nei 30 del pallone d’Oro, peraltro l’unico italiano presente in lizza. L’Inter lo cerca, Inzaghi ne ha bisogno come il pane. Nicolò sbarella in mezzo al campo, sbraita e gesticola come suo solito. Ma al gesticolare non si accompagna l’incisività e la sua straordinaria efficacia di tutto-campista. Barella sembra essersi smarrito. In dieci uscite stagionali, l’ex Cagliari ha giocato veramente alla sua altezza solo contro il Benfica martedì scorso in Champions League. Solo un acuto in mezzo a tante note stonate. L’Inter non può fare a meno del suo miglior Barella.

DIFFERENZA − Quella passata è stata la miglior stagione in carriera del sardo, conclusasi con nove gol e 10 assist in 52 partite complessive. Una marea. Inoltre, nelle prime otto partite del campionato scorso aveva siglato già tre assist e due gol. Una differenza notevole ed evidente rispetto all’anonimato dell’attuale annata. All’Inter serve il vero Barella, quel giocatore capace di fare la differenza da solo in certe partite. Dopo la sosta, arriverà un altro complicato e importantissimo tour de force, magari il caldo si affievolirà e anche Barella capirà di non essere più in vacanza.