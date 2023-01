Asllani titolare in Inter-Parma? Pronto a guidare centrocampo ‘inedito’!

Kristjan Asllani, vista la situazione infortuni in casa Inter, troverà spazio dal 1′ contro il Parma. Il centrocampista ex Empoli guiderà un centrocampo “inedito”

RITORNO – Kristjan Asllani dovrebbe scendere campo dal 1′ in Inter-Parma. Per l’ex Empoli, vista la situazione infortuni a centrocampo per l’Inter, si materializza la terza occasione stagionale da titolare. Il classe 2002 agirà in cabina di regia, in sostituzione degli infortunati Brozovic e Calhanoglu. Al suo fianco Gagliardini, al posto dell’acciaccato Barella, e Mkhitaryan, per un centrocampo a tre inedito ma ben diversificato per caratteristiche e approccio alla doppia-fase. Per il numero 14 è un occasione certamente da sfruttare: il talento è indiscutibile, è mancato lo spazio per esprimerlo in campo. E, tra infortuni e calendario compresso, il mese di gennaio potrebbe essere quello della definitiva svolta per la carriera nerazzurra di Asllani.