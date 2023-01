Biasin: «Lukaku, bisogna aspettare. Col Monza male per un motivo»

Durante il suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin si è concentrato sulle condizioni di Romelu Lukaku. Imputando proprio ai problemi fisici la sua prestazione negativa di sabato contro il Monza.

ATTESA – Altro problema fisico per Romelu Lukaku, che in questa stagione continua a essere martoriato dagli infortuni. Per la sfortuna anche dell’Inter, che in estate ha scelto di puntare su di lui. Delle condizioni del giocatore ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin in questi termini: «Per rivedere Lukaku ai suoi livelli dovremmo aspettare che torni al 100%. Con il Napoli aveva fatto un buon primo tempo, con il Monza è tornato al livello zero e oggi si scopre che aveva problemi fisici».