Lazaro, brutte notizie per Torino e Inter: l’esito degli esami strumentali

Brutte notizie per Inter e Torino. Valentino Lazaro è stato infatti sottoposto oggi agli esami strumentali dopo l’infortunio al ginocchio patito nella gara di ieri contro la Salernitana. Secondo quanto si legge in una nota del club granata, è presente una lesione del legamento collaterale mediale.

