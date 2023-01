Parma, lo stato di forma in vista dell’Inter: una vittoria nelle ultime cinque

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 21 che vedrà contrapposte Inter e Parma negli ottavi di finale della Coppa Italia. Gli emiliani arrivano alla sfida reduci da

ven par 2 2 / par spal 0-1 / bre par 0-2 / par ben 0-1 / cagl parm 1-1 (sesto 27 pt)

STATO DI FORMA – Il Parma si prepara a raggiungere San Siro per sfidare l’Inter: in palio la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Ma come arriva la squadra di Fabio Pecchia alla partita di domani sera alle 21? Non nel migliore dei modi. Nelle ultime cinque gare, infatti, per gli emiliani è arrivata soltanto una vittoria. Ovvero in trasferta per 0-2 contro il Brescia. In seguito è arrivata una sconfitta in casa contro la SPAL per 0-1 e il pareggio fuori casa contro il Venezia per 2-2. Prima della vittoria al Rigamonti, il Parma ha fatto registrare un’altra sconfitta per 0-1 contro il Benevento e il pareggio in trasferta contro il Cagliari per 1-1. Sesto posto nella classifica di Serie B per i crociati con 27 punti. Ma per l’Inter resta l’obbligo di non abbassare la guardia.