Asllani protagonista in Lugano-Inter: in regia primi movimenti alla Brozovic

Asllani è stato tra i principali protagonisti di Lugano-Inter. L’albanese ha mostrato ancora le sue qualità, agendo da regista basso nel 3-5-2.

PARTITA DA REGISTA – Asllani è partito titolare anche nella prima amichevole ufficiale. Dopo la buona prestazione da mediano nel 3-4-1-2 nell’allenamento congiunto con la Milanese stavolta ha giocato come regista basso nel 3-5-2. Il ruolo che solitamente è di Marcelo Brozovic. E ha dato le prime risposte per il ruolo per cui è stato preso in modo specifico. Ancora positive.

REFERENTE DEL CENTROCCAMPO – In un contesto ancora ampiamente rimaneggiato sono da sottolineare due elementi della partita dell’albanese. Il primo è la personalità, come sottolineato anche da Inzaghi. Asllani si è fatto vedere, ha chiamato palla, si è sempre proposto come opzione per i compagni. E ha anche cercato giocate verticali, senza limitarsi al compitino. In un centrocampo senza referenti di esperienza (Mkhitaryan è appena arrivato e non è ancora abbastanza inserito) ha preso in mano la situazione. Una prova da regista vero insomma.

MOVIMENTI NUOVI – Il secondo sono i movimenti specifici. L’impostazione bassa dell’Inter ha equilibri particolari, unici. Col regista basso che deve essere bravo ad abbassarsi e integrarsi alla linea difensiva. Asllani ha mostrato di aver già assimilato i primi rudimenti di questa nuova, per lui, tattica. Unendo alle letture anche un buon dinamismo. Un primo passo per crescere sulla strada tracciata da Brozovic.