Bremer, la Juventus tenta il sorpasso sull’Inter: determinante una cosa – TS

Gleison Bremer è uno dei nomi più chiacchierati del mercato. Secondo Tuttosport la Juventus tenta il soprasso sull’Inter per il difensore brasiliano.

AFFONDO – Gleison Bremer è uno degli obiettivi principali per la difesa dell’Inter. Secondo Tuttosport però per la Juventus, con Koulibaly ormai destinato al Chelsea, il brasiliano è diventato l’obiettivo numero uno per la difesa, in caso di cessione di De Ligt. Proprio le cessioni, spiega il quotidiano, saranno determinanti per la chiusura dell’affare: la prima squadra che riuscirà a cedere uno dei suoi pezzi pregiati in difesa (De Ligt per i bianconeri e Skriniar per l’Inter, ndr) presumibilmente la spunterà. A patto, ovviamente, di esaudire le richieste di Cairo, fermo sulla valutazione di 50 milioni.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia