Asllani già scintillante. E oggi torna Brozovic da cui deve imparare – CdS

L’Inter e i suoi tifosi ieri hanno ammirato per la prima volta Kristjan Asllani. Il centrocampista si è messo subito in lui e da oggi potrà imparare dal suo nuovo mentore, Marcelo Brozovic.

MENTORE – L’Inter, almeno dopo le prime due uscite, sembra aver trovato un gioiellino in mezzo al campo, Asllani. L’ex Empoli ha subito dimostrato qualità tecniche e anche personalità prendendo le chiavi del centrocampo dei nerazzurri. Oggi per lui comincia una nuova avventura però. Ad Appiano Gentile infatti torna, come scrive il Corriere dello Sport, Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è ovviamente il titolare nell’Inter di Inzaghi e dovrà fare da mentore ad Asllani che invece è una risorsa importante, soprattutto per il futuro. L’Inter sa che Asllani è giovane e dovrà crescere, ecco perché avere un mentore come Brozovic gli farà solo che bene.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti