Asllani non perde tempo: con la Milanese si prende il campo

Prima uscita dell’Inter e già si deve parlare delle qualità di Asllani. Con la Milanese il centrocampista ha giocato a tutto campo mostrando personalità.

VOGLIA DI DIMOSTRARE – Asllani non è uno che perde tempo. Del resto parliamo di un ragazzo che ha esordito nel calcio professionistico a gennaio e oggi è già all’Inter. Nella prima sgambata in maglia nerazzurra ha subito fatto capire perché la società ha deciso di puntare su di lui. In una formazione con molti assenti è partito titolare come mediano nel 3-4-1-2. Mettendo in mostra qualità ben oltre i limiti del ruolo.

A TUTTO CAMPO – Guardando gli highlights dell’allenamento congiunto con l’FC MIlanese bisogna sottolineare in primo luogo la personalità messa in campo da Asllani. Il ragazzo è andato subito ad esplorare e mettere in mostra le sue doti. Un classe 2002 con pochissima esperienza è riuscito a dare una sua impronta. Non si è limitato al compitino o a occuparsi della regia bassa. Si è preso il campo, facendosi vedere spesso a supporto della manovra offensiva, vicino a punte ed esterni, per rifinire il gioco, dare qualità, cercare spunti. Mostrando subito quelle doti che fanno pensare a una sua crescita anche oltre il ruolo di vice Brozovic. Trovando come ciliegina un gol dopo un recupero alto: un segnale che Inzaghi sicuramente si è appuntato con soddisfazione.

PRIMI PASSI – Asllani è così diventato uno dei principali motivi di interesse di questo allenamento congiunto. La sua prestazione inizia ad attirare i riflettori. I primissimi segnali sono promettenti e la sinergia tra il giocatore e l’allenatore promette uno sviluppo completo, da area ad area. Il primo passo è quello giusto. Ora serve continuare su questa strada.