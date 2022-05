Asllani nel mirino dell’Inter: vice Brozovic, ma sta imparando anche altro

L’Inter è alla ricerca di un vice Brozovic e Asllani sembra uno dei nomi più interessanti. Il giovane è un talento in crescita, e potrebbe tornare utile anche in un altro ruolo.

TALENTO IN CRESCITA – Asllani è un emergente che sta attirando su di sé le attenzioni delle big. Inter compresa, se non proprio in testa. Il centrocampista dell’Empoli è un talento ancora giovane, che intriga per qualità e prospettive. Non solo è un 2002, ma di fatto ha appena cominciato a giocare. Coi toscani è diventato titolare il 6 febbraio. Prima di quella data non aveva presenze oltre i 20 minuti. L’albanese insomma ha appena iniziato. E infatti sta imparando, di partita in partita.

NUOVO REGISTA – Il ruolo di Asllani è quello di regista basso nel centrocampo a tre di Andreazzoli. Il numero 23 è il responsabile della prima impostazione. Infatti se ne parla in ottica Inter come potenziale vice Brozovic. Attenzione però. L’albanese sta imparando, come detto. E proprio Inter-Empoli, la partita che ha visto tra le altre cose il suo primo gol in Serie A, ha dato un segnale sul fatto che potrebbe tornare utile anche in un altro ruolo.

PROSPETTIVA IN CRESCITA – Andreazzoli contro l’Inter lo ha alzato sulla trequarti. Per sfruttare la sua corsa per marcare proprio Brozovic. E Asllani ha dimostrato non solo di saperlo fare, ma di avere attitudine, comprensione del ruolo, lettura degli spazi e capacità di inserimento. Il suo ruolo resta quello di regista basso, sia chiaro. Ma il ragazzo potrebbe trovare spazio anche da interno. Un talento poliedrico, ancora tutto da esplorare. Che potrebbe tornare utile in più ruoli.