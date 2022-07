Dybala aspetta il… Flamengo! Ma oltre all’Inter due opzioni dall’estero – SM

Il futuro di Dybala appare legato (anche) a una squadra terza, il Flamengo. Da Sport Mediaset arriva lo scenario legato alla Joya, per il quale non c’è più soltanto l’Inter.

DI RIENTRO – Paulo Dybala a breve sarà in Italia, non per firmare con una nuova squadra (forse…) ma per allenarsi con un preparatore personale a Torino (vedi articolo). Sport Mediaset afferma come l’argentino si stia stancando di aspettare l’Inter, che per tesserarlo deve cedere due attaccanti, ma la sua preferenza è ancora per i nerazzurri. Nell’attesa può venire in soccorso di Dybala il Flamengo, che dopo Arturo Vidal pensa anche ad Alexis Sanchez. Non basterà però liberarsi della coppia cilena, serve che vada via uno fra Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Motivo per cui, con le tempistiche non immediate, l’ex Juventus si guarda attorno. Milan e Roma sono opzioni di secondo piano, il Napoli si è tirato indietro ieri con le parole del direttore sportivo Cristiano Giuntoli (vedi articolo). Ci sono però anche due opzioni dall’estero per Dybala: negli ultimi giorni sondaggio dell’Atlético Madrid, in più ci pensa il Manchester United in caso di addio di Cristiano Ronaldo.

Fonte: Sport Mediaset