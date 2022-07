Skriniar già ad Appiano Gentile e non da minuti! Rientro in anticipo all’Inter

Skriniar era atteso in queste ore a Milano (vedi articolo), invece è già nel centro sportivo dell’Inter. Lo comunica Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport.

MINIMO ANTICIPO – Milan Skriniar, anziché questa mattina, è arrivato ad Appiano Gentile poco prima: lo ha fatto stanotte. Questo l’annuncio fatto da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, a certificare il rientro dello slovacco. Il difensore ha dormito alla Pinetina e ora inizierà a lavorare agli ordini di Simone Inzaghi. Il pressing del PSG prosegue (vedi articolo), ma al momento non c’è ancora l’accordo. E finché non arriverà l’Inter di certo non metterà Skriniar (reduce da infortunio) ai margini del gruppo.