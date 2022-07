Inzaghi, oggi in amichevole provato ‘nuovo’ modulo con trequartista – Sky

Simone Inzaghi oggi ha diretto una prima partitella amichevole tra la sua Inter e l’US Milanese, sfida terminata sul punteggio di 10-0. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico ha provato un nuovo modulo.

NUOVA INDICAZIONE – Simone Inzaghi nella giornata di oggi ha osservato la sua squadra in campo in un allenamento congiunto con l’US Milanese. Il tecnico piacentino ha schierato la squadra in campo con un modulo “insolito” rispetto quello visto la scorsa stagione, cioè il 3-4-1-2 con il trequartista, che in questo caso era Joaquin Correa, autore anche di un gol nei dieci totali messi a segno. Questa potrebbe inoltre essere una possibile indicazione per il mercato, considerato anche l’interesse per Paulo Dybala.