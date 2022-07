Asllani convince in Inter-Milanese: i primi segnali dall’esordio – CdS

Ieri si è disputato l’allenamento congiunto Inter-Milanese (vedi highlights) e nel 10-0 di Appiano Gentile ha brillato anche Asllani. Il centrocampista è subito andato in gol e ha fatto vedere buoni numeri, raccontati dal Corriere dello Sport.

SUBITO IN PALLA – Dei tanti giocatori schierati ieri da Simone Inzaghi in Inter-Milanese si è fatto immediatamente notare Kristjan Asllani. L’ex Empoli è partito titolare nel 3-4-1-2 (vedi articolo), formando coppia centrale con Lucien Agoumé. Il Corriere dello Sport, sull’allenamento congiunto a porte chiuse, mette l’accento sul ruolo: Asllani ha abbassato la sua posizione per ricevere il pallone e avviare la manovra. Ossia: ha cominciato a studiare da vice di Marcelo Brozovic. Segnali confortanti per uno degli acquisti estivi dell’Inter, che a sensazione darà una grande mano. Asllani ha anche segnato il quarto dei dieci gol della partitella.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti