Lukaku con la Milanese è subito al centro della manovra offensiva

Nell’allenamento con la Milanese Lukakuha messo in mostra la sua capacità di giocare spalle alla porta, cercando scambi corti sugli inserimenti dei compagni.

RITORNO AL CENTRO – Lukaku ha voglia di riprendersi l’Inter. In ritiro si è presentato già tirato a lucido. E nella prima partitella con la Milanese ha ricordato subito a tutti che tipo di impatto possa avere. Al di là delle conclusioni, degli strappi, di gol e assist va segnalato che il belga si è subito ripreso il suo ruolo di riferimento offensivo. I compagni lo hanno cercato, sia come bersaglio verticale che soprattutto come boa centrale da sponde corte. E lui ha risposto.

RUOLO PARTICOLARE – Lukaku si è dimostrato già inserito nel gioco offensivo. Come se non se ne fosse mai andato, o quasi. Con la Milanese, anche grazie alla differenza di livello, il belga ha approfittato per cercare molti scambi corti. Un ruolo da boa centrale che spalle alla porta difende palla e apre spazi, coi compagni che gli si muovono attorno. Una soluzione che per l’Inter può essere utile in futuro.

IDEA PER IL FUTURO – Lukaku è un giocatore che sa adattarsi a molte situazioni tattiche. Quella di boa centrale, in certi momenti, può avere uno sviluppo interessante. L’Inter con Inzaghi è una squadra di possesso, col baricentro alto, che spesso si trova contro squadre basse e chiuse. Sfruttare il belga nella sua capacità di aprire spazi e servire i movimenti dei compagni può essere una soluzione a queste situazioni. L’importante è avere un sistema dinamico, con giocatori che si muovono e non lasciare Lukaku abbandonato senza che veda palloni. Ma Inzaghi l’idea ce l’ha e ha già iniziato a provarla.