Asllani ha l’opportunità di imparare da Brozovic: in cosa nello specifico?

Asllani arriva all’Inter con l’idea precisa di crescere dietro a Brozovic. Nello specifico in cosa l’albanese può imparare dal croato?

MAESTRO E ALLIEVO – Asllani è un giovane regista che pur avendo appena iniziato la carriera ha dimostrato già talento purissimo. L’Inter ci ha puntato in modo deciso. Con un’idea ben chiara: farlo crescere alle spalle di Brozovic. Ormai il miglior regista in Italia e tra i top in Europa. Ma in cosa nello specifico l’albanese può imparare dal croato?

STATISTICHE – Asllani è un talento verde, ma per diverse cose è già un giocatore pronto. Tuttavia le statistiche di FBRef (QUI trovate le sue) mostrano in modo chiaro in cosa Brozovic può fargli da maestro (e QUI le sue). Questi sono i dati sui passaggi del nuovo numero 14:

E questi quelli del 77:

Brozovic come detto è un top assoluto del ruolo, e i dati lo riflettono. In pratica è un regista che sa fare tutto. Ha qualità nei passaggi ad ogni distanza, malgrado un volume di gioco tra i più elevati in assoluto. E anche una corsa da top in Serie A. Asllani non è ancora Brozovic. Ma il talento si vede nella capacità di unire corsa e qualità. Non tocca ancora i palloni del croato, ma sa già gestirne un buon numero. E la sua qualità nei passaggi lunghi è già tra le migliori del campionato. In cosa invece deve imparare?

MIGLIORARE NEL FRASEGGIO – L’area principale in cui Brozovic può fare da maestro ad Asllani sono i passaggi corti (la seconda parte delle tabelle sopra). Il cuore della regia del croato, così moderna e dinamica. Il numero 14 non ha ancora sviluppato quell’idea di gioco. Al momento pensa molto in verticale e meno in orizzontale. Un gioco più diretto e meno avvolgente. In cui dimostra ottime doti di visione e precisione. Ma va completato con le giocate anche ad altre distanze per salire di livello. Per dare ritmo e controllare il pallone col possesso prolungato. Maestro e allievo inizieranno a lavorare insieme a breve.