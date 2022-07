VIDEO − Inter-Milanese 10-0, allenamento congiunto: gol e highlights

L’Inter ha superato agevolmente in un allenamento congiunto la Milanese. Netto 10-0 della squadra di Simone Inzaghi. A segno i nuovi acquisti Lukaku e Asllani. Di seguito gol e highlights della partitella di Appiano Gentile

PRIMI GOL − Partitella ad Appiano Gentile tra l’Inter e la Milanese, squadra di promozione, vinta dai nerazzurri per 10 a 0. Allenamento congiunto utile per Simone Inzaghi e per i ragazzi che oggi hanno svolto il quarto giorno di ritiro. Match ovviamente senza storia e particolari pretese chiuso sul 6-0 a fine primo tempo con le reti di Joaquin Correa, Lautaro Martinez (doppietta), Romelu Lukaku, Kristjan Asllani e Alessandro Fontanarosa. Nella ripresa, il poker è stato servito da Mattia Ronald Sangalli, Andrea Pinamonti, Valentino Lazaro e Dennis Curatolo. Di seguito, gol e highlights della partitella Inter-Milanese.

Video con gli highlights di Inter-Milanese dal canale ufficiale YouTube della società.