Inter, ieri pizzata tutti insieme. Oggi comincia il ritiro ad Appiano – CdS

L’Inter ieri ha vinto 4-1 il suo match contro il Lugano. Una partita buona per i nerazzurri che poi sono subito tornati a Milano dove hanno cenato tutti insieme.

CENA – L’Inter ha aperto ufficialmente la sua stagione con il match contro il Lugano vinto per 4-1. Una buona partita per la squadra di Inzaghi che ha fatto vedere sprazzi di buon calcio con alcuni giocatori che si sono messi in luce. La squadra, una volta terminata la partita, è tornata a Milano in pullman e, come racconta il Corriere dello sport, si è fermata a cena per mangiare una pizza tutti insieme. Oggi comincia ufficialmente il ritiro ad Appiano Gentile in vista delle prossime amichevoli che porteranno al 13 agosto, data in cui inizierà ufficialmente il campionato di Serie A. I nerazzurri vogliono arrivarci pronti e anche una pizzata può far bene per unire e integrare i nuovi acquisti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti