Inzaghi: «Siamo stati bravi, contento di quanto visto. Asllani? Personalità»

Simone Inzaghi ha parlato a Sportitalia al termine di Lugano-Inter, prima amichevole stagionale della squadra di Inzaghi conclusa col punteggio di 1-4.

SODDISFAZIONE – Queste le parole di Simone Inzaghi dopo l’amichevole giocata allo Stadio Cornaredo: «Siamo stati bravi, lavoriamo da soli 4 giorni però abbiamo organizzato una partita seria. Sono contento di quello che ho visto, ci prepariamo giorno per giorno per arrivare al 13 agosto nel migliore dei modi. Lukaku-Lautaro Martinez? Si conoscono benissimo, sono due campionissimi. Anche Correa ha fatto benissimo, Dzeko è rientrato con qualche giorno d’anticipo. Sono molto soddisfatto, adesso dobbiamo crescere come condizione. Correa trequartista? È una soluzione, abbiamo tanti attaccanti in rosa. Altro attaccante? Sono molto soddisfatto dell’attacco, l’anno scorso siamo stati i migliori e quest’anno è arrivato Lukaku. Aspettiamo il mercato e vedremo cosa porterà in tutti i settori. Bremer? La società sta lavorando bene. In questo momento abbiamo una casella da ricoprire, dobbiamo trovare un sostituto di Ranocchia che è andato al Monza. Asllani? Giocatore che volevamo, sta dimostrando una grandissima personalità. Davanti a lui avrà un giocatore come Brozovic, Kristjan sarà un valore per noi per tutto l’anno».