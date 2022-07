D’Ambrosio: «Lugano fortunata per Inter e per me! Bene i nuovi giovani»

D’Ambrosio, autore del primo gol oggi nel corso dell’amichevole Lugano-Inter terminata 1-4, su Sportitalia ha parlato dell’amichevole di oggi.

PRIMO GOL – Danilo D’Ambrosio su Sportitalia ha commentato così la partita: «Lugano è un po’ come l’Empoli in Serie A, mi porta fortuna. Negli ultimi anni ci ha portato bene, speriamo sia di buon auspicio anche per quest’anno. Lautaro Martinez e Lukaku si trovano bene perché hanno giocato due anni insieme, però non ci dimentichiamo anche di Joaquin Correa, Edin Correa e Alexis Sanchez. Bremer come compagno di reparto? Sono domande da fare al Direttore (ride, ndr). Asllani e Bellanova sono giovani forti, lasciamogli tempo di sbagliare. L’Inter è una piazza esigente, con l’aiuto di quelli più grandi potranno fare bene».