Lugano-Inter 1-4, il tabellino della prima partita amichevole

Lugano-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-4: questo il tabellino della prima partita amichevole giocata nella stagione 2022-2023.

TUTTO IN SCIOLTEZZA – L’Inter va facile nel suo esordio stagionale: poker al Lugano nella prima amichevole precampionato, dove bastano due minuti e mezzo per il vantaggio firmato da Danilo D’Ambrosio. Poi spazio agli argentini: fa doppietta Lautaro Martinez, in mezzo Joaquin Correa con una splendida giocata con annesso tunnel a un avversario prima del tiro. Nel finale accorcia Alessandro Casciato su dormita della difesa (molto giovane più André Onana), a risultato ormai in sicurezza. Primi minuti per Romelu Lukaku dopo il rientro, ancora senza gol. Buone indicazioni anche da Kristjan Asllani in mezzo al campo. Sabato alle 20.30 nuova amichevole, a Ferrara contro il Monaco. Di seguito il tabellino di Lugano-Inter.

LUGANO-INTER 1-4 – IL TABELLINO

Lugano (4-2-3-1): Saipi (46’ Osigwe); Durrer (60’ Srdic), Daprelà (46’ Mai), Ziegler (46’ Stober), Babic (60’ Mahou); Doumbia (46’ Belhadj, Sabbatini (46’ Alshik); De Jesus (46’ Casciato), Valenzuela (46’ De Queiroz), Haile-Selassie (46’ Mound); Celar (61’ Bottani).

In panchina: nessuno.

Allenatore: Mattia Croci-Torti

Inter (3-5-2): Handanovic (46’ Onana); D’Ambrosio (76’ Hoti), Fontanarosa (76’ Sottini), Darmian (88’ Silvestro); Bellanova (46’ Lazaro), Asllani (88’ Sangalli), Agoumé (88’ V. Carboni), Mkhitaryan (46’ Correa), Gosens (67’ Zanotti); Lukaku (67’ Casadei), Lautaro Martinez (75’ Salcedo).

In panchina: Cordaz, Fabbian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Gol: 3’ D’Ambrosio, 16’, 73’ Lautaro Martinez, 61’ Correa, 82’ Casciato (L)

Arbitro: Luca Piccolo della federazione svizzera (Josipovic – Dettamanti)

Recupero: 0’ PT, 0’ ST