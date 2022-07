Fontanarosa: «Inzaghi fa capire che si fida di noi! Ho qui un modello»

Fontanarosa, oltre che a Sportitalia (vedi articolo), ha parlato anche agli altri giornalisti presenti a Lugano, fra cui Inter-News.it. Ecco le sue parole dopo l’esordio da titolare in prima squadra con l’Inter.

BUONA LA PRIMA – Tanta soddisfazione per Alessandro Fontanarosa, uno dei tanti Primavera aggregati con l’Inter: «Innanzitutto ringrazio la società, i compagni e il settore giovanile per questa opportunità di allenarmi con i grandi. Per quanto riguarda Romelu Lukaku è… Lukaku. In allenamento miglioro tanto anche marcando lui, tutti i giocatori mi danno una mano a crescere in campo e fuori. Questo è importante per la mia crescita. Emozione per essere titolare? Tanta, ma non è fatto nulla. Bisogna ancora crescere e migliorare, la strada è ancora lunga per me. Un modello? Quando ero piccolo no, adesso ce l’ho qui vicino ed è Alessandro Bastoni. Posso ancora migliorare tanto con lui. Io penso a migliorarmi, poi vediamo cosa succede: mi concentro su questo ritiro. Simone Inzaghi? Ci aiuta molto, ci fa capire che si fida molto di noi. Ci aiuta, ci fa crescere, ci tratta come tutti: è bravo, non mi posso lamentare».