Ziegler: «Bello tornare a giocare contro l’Inter! Lukaku incredibile»

Reto Ziegler, ex Sampdoria e Juventus oggi giocatore del Lugano, dopo l’amichevole persa 1-4 contro l’Inter su Sportitalia ha commentato la partita.

EX IN SERIE A – Reto Ziegler si complimenta con l’Inter dopo l’amichevole giocata a Lugano: «Un po’ di nostalgia c’è, è stato bello giocare contro una squadra di Serie A. È un campionato che conosco perché sono cresciuto lì. È stato un buon test, saremo pronti per domenica. L’Inter è una squadra formata da ottimi giocatori, vorrei attaccanti così nella mia squadra. Lukaku è veramente qualcosa in più a livello fisico. Quello che mi chiedo da fuori è cosa succede quando non c’è lui. Oltre lui ci sono giocatori veloci, Lautaro Martinez l’avevo visto solamente in televisione. Fisicamente è forte, insieme formano una bella coppia. Kristjan Asllani è simile a Brozovic, si è visto che può rimpiazzarlo. Ringrazio Marotta perché mi ha scoperto e mi ha fatto firmare alla Juventus anche se non ho giocato».