D’Ambrosio: «Skriniar? Spero non vada via! A Lukaku bentornato all’Inter»

D’Ambrosio ha proseguito la serie di interviste dopo Lugano-Inter 1-4 (vedi articolo), parlando coi vari giornalisti presenti fra cui Inter-News.it. Il difensore campano, ormai uno dei veterani di questa squadra, spera che Skriniar possa rimanere e parla del ritorno di Lukaku.

IL PRIMO GOL – Danilo D’Ambrosio ha sbloccato Lugano-Inter: «Le sensazioni sono sempre positive, perché ognuno ha voglia di dimostrare la sua forza. Devo dire che Romelu Lukaku è arrivato con uno spirito importante di sacrificio: è arrivato come l’avevamo lasciato, quindi con quella voglia di vincere. Insieme a tutta la squadra abbiamo questo desiderio di regalare ancora tante gioie ai nostri tifosi. Inter più forte rispetto all’anno scorso sulla griglia di partenza? No, perché nella griglia partiamo tutti nelle stesse posizioni. È normale che anche altre squadre si siano rafforzate, ce n’è un’altra che parte col tricolore sul petto. Abbiamo vinto due trofei l’anno scorso, però partiamo tutti da zero».

IL RISCHIO – D’Ambrosio va sul mercato: «Preoccupazione per Milan Skriniar? Secondo me ha avuto una crescita esponenziale importante, come l’hanno avuta tanti giocatori. Questo è merito del singolo ma soprattutto della squadra, con questo spirito abbiamo raggiunto tanti obiettivi. Spero che Skriniar non vada via e che lo zoccolo duro della squadra rimanga questo: a prescindere dai grandi giocatori ci sono anche dei grandi uomini».

IL GRANDE RITORNO – D’Ambrosio si sofferma su Lukaku: «Cosa gli ho detto? Semplicemente “bentornato a casa”. Ci teneva a dornare a tutti i costi, ha lasciato grandi ricordi. Però quello è il passato, ormai non conta più nulla. Cosa ho detto ai nuovi? Insieme a Samir Handanovic sono ormai quello da più tempo in questa squadra, ho detto che ci sono tanti giocatori che vogliono questa maglia al posto nostro, quindi ogni giorno bisogna dimostrare di meritarcela. Kristjan Asllani è giovane, lasciamogli il tempo di sbagliare anche se in una grande squadra. Lasciamo ai giovani il tempo di sbagliare però è un grande acquisto, come Raoul Bellanova. D’Ambrosio pronto a chiudere la carriera all’Inter? No, è ancora presto, anche se qualche capello bianco ce l’ho (ride, ndr)».