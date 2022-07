Fontanarosa: «Felicissimo dell’esordio, ringrazio tutti. Devo migliorare!»

Fontanarosa ha parlato ai microfoni di Sportitalia al termine di Lugano-Inter, prima amichevole stagionale della squadra di Inzaghi conclusa col punteggio di 1-4

EMOZIONE – Queste le parole di Fontanarosa: «Sono felicissimo di questo esordio, ringrazio la società ed il settore giovanile e tutti i compagni che mi danno una mano dentro e fuori dal campo. In campo con Lukaku e Lautaro Martinez? Sono emozionatissimo, ma non è successo nulla. Devo lavorare e migliorare. Inzaghi ci ha chiesto di non forzare la giocata e giocare semplice».