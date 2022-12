Asllani, propositi per il 2023? Spazio e fiducia. Il futuro all’Inter è tuo!

Asllani va alla ricerca di maggior spazio e fiducia nel 2023 che sta per arrivare. Il centrocampista albanese, finora poco utilizzato, può dare una grossa mano nel nuovo anno

MAGGIOR FIDUCIA − Il 2022 è ormai ai titoli di coda, mancano soltanto ore all’avvento del nuovo anno. In casa Inter le aspettative ovviamente non mancano. L’obiettivo è quello di confermare le vittorie della passata stagione con tanto di ciliegina sulla torta: ovvero quella seconda stella mancata proprio all’ultima giornata. C’è chi si aspetta dal 2023 maggior considerazione tra i giocatori presenti in rosa. Tra questi il baby talento Kristjan Asllani, finora poco considerato da Simone Inzaghi. Durante la prima parte di annata, l’ex Empoli ha totalizzato 312 minuti complessivi tra campionato e Champions League. Solo due i match giocati da titolare: contro Roma e Sassuolo. Troppo poco considerando soprattutto l’assenza prolungata di Marcelo Brozovic, di cui doveva esserne il primo sostituto. Ma l’andamento poco positivo della stagione, la grande duttilità di Calhanoglu e la scelta di Inzaghi di affidarsi a gente matura e con più esperienza, ha costretto Asllani a sedersi tante volte in panchina diventando praticamente l’alter ego dello stesso centrocampista turco.

Asllani risorsa da considerare

RISORSA − Fiducia e continuità nel 2023. Il nuovo anno si prospetta per l’Inter fittissimo di impegni. Tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, praticamente non ci sarà nessun attimo di sosta. Inzaghi ha bisogno dell’aiuto di tutta la rosa. Le rotazioni diventeranno una risorsa fondamentale per tenere ben salda la condizione fisica e mentale dell’intero gruppo. Conseguentemente, il minutaggio di Asllani aumenterà. L’albanese dovrà convincere Inzaghi e al contempo il tecnico dovrà fidarsi delle sue potenzialità. Le amichevoli hanno offerto dei buoni spunti con lo stesso giocatore in gol al primo test dicembrino contro lo Gzira United. Gara in cui ha giocato da titolare. Nelle altre contro Salisburgo, Real Betis, Reggina e Sassuolo è subentrato giocando anche da mezzala. Il 2023 sarà un anno di assoluta importanza per iniziare a dispiegare le vele sul prossimo centrocampo nerazzurro.