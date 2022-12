Il 2022 dell’Inter Primavera: dal trionfo Scudetto al rischio retrocessione!

Un 2022 altalenante dell’Inter Primavera con picchi di successi altissimi con il decimo Scudetto all’attuale zona play-out. Ora serve una svolta immediata

TRACOLLO − Dalla prima storica stella alla debacle della prima parte di stagione. L’Inter Primavera ha vissuto un 2022 caratterizzato da notevoli alti durante la prima parte e da un epilogo quasi disastroso. Era fine maggio, quando la squadra di Cristian Chivu trionfava in finale Playoff contro la Roma conquistando il decimo titolo del campionato Primavera. Nessuno come l’Inter. Oggi il mondo si è totalmente capovolto. I nerazzurri navigano in acque profondissime: quindicesimo posto a quota 11 punti e in piena zona play-out per evitare la retrocessione. I punti di distacco dalla Roma capolista sono un’enormità, ben 18. Nove invece quelli dall’ultimo posto utile per i playoff, con la Fiorentina che occupa attualmente il sesto posto. Dal 2023 serve una svolta obbligata.

INTER, BISOGNA CAMBIARE MUSICA

RICAMBIO − Le difficoltà possono essere riconducibili ad un grande cambiamento dal punto di vista dell’organico. Due soprattutto le mancanze rispetto alla scorsa trionfante stagione: Cesare Casadei e Giovanni Fabbian. Il primo, oggi al Chelsea, autore di ben 17 reti in 43 partite complessive e autentico trascinatore. Il secondo, in prestito alla Reggina, capace di segnare 9 gol e siglare 5 assist in 39 partite totali. Due crack che hanno condotto l’Inter verso uno storico traguardo. Il cambio generazionale non sta portando buoni frutti. Il baby Francesco Pio Esposito, fratello di Sebastiano e Salvatore, ha bisogno ancora di tempo – nell’ultima uscita prima dello stop con l’Udinese ha trovato il suo secondo gol stagionale – stessa cosa per Denis Curatolo, ancora a secco di gol in campionato. Il solo Iliev, quattro gol, è la fotografia delle difficoltà nerazzurre in avanti: appena 12 gol fatti. La trasferta di Empoli è già di assoluta importanza.

IN EUROPA − Paradossalmente meglio in Youth League, dove i ragazzi di Chivu sono riusciti a superare un girone molto complicato con Barcellona, Bayern Monaco e Viktoria Plzen. Girone, come da regolamento, identico a quello affrontato dalla Prima Squadra in Champions League. I nerazzurri hanno raccolto sette punti chiudendo al secondo posto alle spalle del Barcellona e davanti i baby bavaresi. Allo spareggio affronteranno il Rukh Lviv, squadra ucraina. Anche qui, Inter tenuta in vita dal solito Iliev, autore di quattro dei 10 gol segnati in tutta la competizione.