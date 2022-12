Inter, ben fatto nei test di dicembre: i numeri e un aspetto da segnalare

L’Inter a dicembre ha messo minuti nelle gambe in vista della ripartenza in campionato ormai vicina, vale a dire mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45 a San Siro. La squadra di Inzaghi ha disputato cinque test di livello differente collezionando buoni numeri (vedi articolo). La fase difensiva sta trovando la giusta strada?

NUMERI – L’Inter dopo la lunga sosta Mondiale è pronta a rimettersi in carreggiata a iniziare dal 4 gennaio a San Siro contro la capolista Napoli. Nel frattempo, durante il mese di dicembre, la squadra di Simone Inzaghi ha scaldato i motori disputando cinque test amichevoli di cui i primi due in quel di Malta, dove la squadra ha svolto un mini ritiro. Chiaramente il livello degli avversari non sempre è stato elevato, ma in ogni caso l’atteggiamento e i numeri rimangono positivi. L’Inter ha siglato in tutto 14 reti subendone 5, non ha mai perso e ha pareggiato una sola volta con il Real Betis.

Inter, buon andamento nelle amichevoli di dicembre: fase difensiva sistemata?

Insomma, un buon ruolino di marcia, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. In tre occasioni l’Inter è riuscita a mantenere inviolata la porta, vale a dire contro Salisburgo, Reggina e Sassuolo. Con gli austriaci in porta c’era Samir Handanovic mentre nelle altre due occasioni André Onana. Per quanto riguarda i gol siglati, da segnalare la varietà dei marcatori con un Henrikh Mkhitaryan convincente anche in appoggio a Edin Dzeko. Inoltre Inzaghi ha avuto modo di testare il feeling tra Romelu Lukaku e Dzeko che non sarà a livelli top ma è comunque buono. L’andamento di dicembre fa ben sperare in vista della ripartenza in campionato: l’Inter avrà capito i suoi errori?