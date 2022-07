Asllani, impatto più che positivo nell’Inter. Ma non bisogna avere fretta

Kristjan Asllani ha avuto un ottimo impatto nel mondo Inter. Il centrocampista ex Empoli ha subito stupito in campo ed ha già mosso paragoni importanti. Non bisogna però avere fretta

NO FRETTA – L’impatto di Kristjan Asllani nell’universo Inter è stato più che positivo. Il centrocampista classe 2002 è stato il migliore in campo contro il Lugano, svolgendo al meglio il ruolo che, di solito, è affidato a Brozovic. Personalità, facilità di calcio, un assist (che non guasta mai) e tanta corsa. Un biglietto da visita niente male per un ventenne reduce dalla prima esperienza in Serie A con l’Empoli. Giusto esaltarsi per le prestazioni del centrocampista albanese, ma non bisogna avere troppa fretta: Asllani, presumibilmente, vivrà la sua prima stagione in nerazzurro da “studente”

SPAZIO – Intendiamoci, Asllani troverà eccome spazio in campo: in una stagione così compressa a causa del mondiale, Inzaghi dovrà centellinare al meglio le forze dei suoi fedelissimi: il numero 14 nerazzurro sarà l’ideale sostituto di Brozovic sia a gara in corso che, perché no, dal 1′ in determinate occasioni. Ma si tratta comunque di un ventenne, alla prima esperienza in una big e con una carriera ancora tutta da scrivere. Ci saranno certamente dei cali, ci saranno certamente degli errori: fa tutto parte del processo di crescita. Il tifoso nerazzurro, bravissimo ad esaltare, dovrà essere altrettanto bravo a capire ed a supportare Asllani anche dopo la prima partita “storta”. I giovani vanno lanciati ma vanno anche tutelati.