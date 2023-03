Asllani, fiducia con l’Albania. Indizi dal campo per Inzaghi e l’Inter?

L’Albania farà il suo esordio questa sera per giocarsi la qualificazione alla prossima edizione degli Europei. Kristjan Asllani partirà da titolare, ma in un ruolo inedito, Indizi per Simone Inzaghi e l’Inter?

RUOLO – Kristjan Asllani non è solamente un regista, non può essere relegato solamente a quel ruolo. Un giocatore classe 2002 ha tutto il tempo per crescere, imparare e diventare poliedrico. Nel calcio di oggi molti calciatori sono in grado di ricoprire più ruoli, lo conferma anche la scelta del Ct dell’Albania. Sylvinho ha dato fiducia a Asllani per la sfida contro la Polonia, ma il centrocampista nerazzurro partirà da trequartista (vedi articolo). Nell’Inter di Simone Inzaghi non si gioca con l’uomo dietro le punte, ma sarebbe veramente un’utopia vedere il giovane da mezzala? Serve solamente coraggio, forse anche un po’ di razionalità visto che la squadrà avrà nove impegni ad aprile e gestire le forze di tutti sarà fondamentale. Se non vengono dati minuti alle seconde linee, compreso Asllani, diverrà difficile vedere sempre una grande partita e buone prestazioni da parte dei calciatori.