Polonia-Albania, le formazioni ufficiali: Asllani in un ruolo inedito!

Una vecchia conoscenza dell’Inter è il ct dell’Albania: Sylvinho. Proprio lui va oltre le scelte di Simone Inzaghi e inserisce Kristjan Asllani dal primo minuto. Queste sono le formazioni ufficiali di Polonia-Albania.

SORPRESA – Questa sarà la prima partita del gruppo E per la qualificazione ai prossimi Europei dell’Albania. L’esordio per la squadra di Sylvinho arriverà tra poco contro la Polonia, già uscita sconfitta qualche giorno fa. Incredibilmente Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter, partirà dal primo minuto e lo farà in un ruolo inedito. Queste sono le formazioni ufficiali di Polonia-Albania.

Polonia (4-4-2): Szczesny; Frankowski, Bednarek, Salamon, Kiwior; Kaminski, Linetty, Zielinski, Zalewski; Lewandowski, Swiderski.

Albania (4-3-1-2): Strakosha; Balliu, Kumbulla, Mihaj, Hysaj; Ramadani, Gjasula, Asani; Asllani; Uzuni, Cikalleshi